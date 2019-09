Lazio, Immobile a caccia del terzo gol consecutivo in un derby

Ciro Immobile pronto ad entrare nella storia se riuscisse a segnare il suo terzo gol consecutivo nel derby

Immobile scalda i motori e si prepara per il derby. L’attaccante biancoceleste ha iniziato la sua stagione con una doppietta alla Sampdoria e non ha nessuna intenzione di fermarsi. Oggi vuole lasciare ancora una volta il suo segno in un derby. Come riporta Il Corriere dello Sport, qualora dovesse andare in gol contro i giallorossi, per Immobile sarebbe il terzo gol consecutivo in un derby. Mai nessuno ci è riuscito prima d’ora. Da calciatori della Lazio, i vari Piola, Chinaglia, Mancini, Rocchi, Hernanes, Sosa, Pastore, Demaria, Busani, Tozzi, Jugovic, Stankovic e Milinkovic hanno messo la loro firma al massimo in due stracittadine consecutive, senza riuscire a ripetersi nella terza. Lo scorso anno Immobile ha segnato in entrambi i derby giocati. E su sette derby disputati da quando veste la maglia della Lazio, ha segnato già ben cinque gol. In totale invece sono 88 le reti realizzate da Ciro con la maglia della Lazio: a 17 marcature di distanza dalla quinta posizione occupata da Tommaso Rocchi (105) e 20 dalla quarta di Bruno Giordano (108). Immobile si è già prefissato i suoi obiettivi da raggiungere.