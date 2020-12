Lazio, il Verona vince a Roma dopo 36 anni dall’ultima volta

Successo per certi versi storico del Verona contro la Lazio di Simone Inzaghi: gli scaligeri hanno sbancato l’Olimpico dopo 36 anni dall’ultima volta

Il Verona ha fatto la storia contro la Lazio. L’autogol di Lazzari e la rete di Tameze hanno consegnato agli scaligeri un successo che mancava da addirittura 36 anni.

Era dal 1984, infatti, che i veneti non espugnavano la Capitale sponda biancoceleste, e quello non fu un anno banale per l’Hellas che a fine stagione avrebbero vinto lo scudetto con Bagnoli in panchina, mentre la Lazio retrocesse in serie B.