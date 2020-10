Lazio, il rinnovo di Inzaghi e l’ombra di Allegri: la situazione

Il tecnico laziale non ha ancora rinnovato il contratto. Da giorni circola il nome di Allegri come possibile successore.

Simone Inzaghi si gioca il futuro. Il contratto è ancora in bianco. O meglio esiste un preaccordo ma nulla di più. Nessuna firma. Lui e Lotito al momento vivono una grande attesa. E al di là delle parole di facciata è chiaro che sotto la brace ci sia un fuoco pronto a divampare. Il mercato è una questione scottante. Sia per l’uno sia per l’altro. D’altronde, come si evince dalle parole dello stesso tecnico, il presidente si è mosso su indicazioni sue e di Tare. Lo spettro di Allegri, stimato dal presidente della Lazio, da questa estate aleggia nell’aria. Nessuna preoccupazione però, sarà solo il campo a decidere il futuro. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero.