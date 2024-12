Lazio, il primo gol di Felipe Anderson in maglia biancoceleste. Il ricordo del club

Allo stadio Ennio Tardini di Parma i padroni di casa ospitano la Lazio nella sfida valida per la XIV giornata del Campionato di Serie A 2014-2015

Di seguito il ricordo della Lazio.

COMUNICATO- È domenica 7 dicembre 2014 ed allo stadio Ennio Tardini di Parma i padroni di casa ospitano la Prima Squadra della Capitale nella sfida valida per la XIV giornata del Campionato di Serie A 2014-2015.

Il Parma passa in vantaggio allo scoccare del 45’ con Palladino ma, nel recupero della prima frazione, Mauri riacciuffa subito il pari. Nella ripresa, Djordjevic ruba palla in pressing intorno all’ora di gioco e poi serve a Felipe Anderson il più comodo degli assist che il brasiliano trasforma in gol con un comodo piatto sinistro. Per il classe 1993 è il primo centro in carriera in Serie A.

Così i biancocelesti: Marchetti, Basta, de Vrij, Radu, Braafheid (83` Cana), Parolo, Biglia, Lulic, Felipe Anderson (65` Keita), Djordjevic (77` Klose), Mauri. Allenatore: Pioli