Lazio, il Parma prima di un weekend di…scontri diretti!

La Lazio deve prima debuttare in Coppa Italia, poi un weekend molto particolare in Serie A

Il Parma lo scoglio in Coppa Italia prima di un weekend rovente. Inzaghi tiene alta la tensione, i ducali vanno battuti nel debutto di giovedì, la squadra non può permettersi altre battute di arresto, tantomeno in una manifestazione che prevede il meccanismo degli scontri diretti negli ottavi e nei quarti. Il weekend di Serie A si preannuncia però caldissimo. Tra Lazio e Sassuolo (rispettivamente a 31 e 30 punti) il distacco in graduatoria è minimo; inoltre nel fine settimana è in programma Hellas Verona-Napoli, con gli scaligeri che rappresentano un’altra outsider nell’alta classifica. Il 23 gennaio alle ore 18 in calendario c’è Milan-Atalanta, che in questo momento interessa ai capitolini più per la classifica dei nerazzurri (oggi a +1 sulla Lazio, ma con una gara da recuperare) che per quella della capolista. Sarà un’altra occasione per un rilancio in graduatoria che la Lazio ha nel mirino dopo 3 vittorie consecutive in campionato con Fiorentina, Parma e Roma.