Lazio, il ko con la Sampdoria fa riflettere sul mercato estivo 

All’indomani della sconfitta con i blucerchiati, Il Messaggero propone una riflessione sull’ultima sessione di mercato.

Un’altra riflessione va fatta sul mercato. Dei nuovi arrivati ieri dal primo minuto ha giocato solo Hoedt, preferito addirittura a Vavro. L’olandese è in ritardo di condizione, ma è sembrato anche fuori dagli schemi di Inzaghi. Emblematico quando Luis Alberto lo rimprovera per aver accompagnato male un’azione d’attacco. Fares non stava bene ed è stato rodato per la Champions. Si è preferito recuperate in extremis Caicedo pur di non buttare dentro dall’inizio Muriqi. Tra l’altro il serbo entra e fa subito una ottima sponda per Correa. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero.