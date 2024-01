Lazio, il Giudice Sportivo priva Sarri di due calciatori per il Napoli: i dettagli

Lazio, il giudice sportivo ha emesso il suo verdetto alla luce della giornata di campionato appena conclusa: i dettagli

Alla luce della giornata di campionato appena conclusa, il Giudice Sportivo come di consueto ha emesso il suo verdetto in vista del prossimo weekend. Tra i calciatori squalificati ci sono anche due della Lazio ossia Zaccagni e Immobile, i quali per somma di ammonizioni salteranno la gara di campionato contro il Napoli.

Gli altri calciatori coinvolti sono: Samuele Birindelli del Monza, Hakan Calhanoglu dell’Inter, Matteo Cancellieri dell’Empoli, Diego Coppola dell’Hellas Verona, Bryan Cristante e Gianluca Mancini della Roma, Koni De Winter del Genoa e Kvaratskhelia