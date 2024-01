Lazio, il club ricorda il gol di Marusic con l’Atalanta per il gol of the day – FOTO

Lazio, il club biancoceleste pubblica sui social il post ricordando il gol del calciatore contro l’Atalanta prossima avversaria di serie A

Archiviata la gara di campionato con il Napoli, la Lazio domenica torna in campo per sfidare l’Atalanta per un match fondamentale nella corsa Champions. Ed è proprio l’Atalanta la protagonista di un post pubblicato dal club biancoceleste, il quale celebrando il gol of the day ricorda la rete di Marusic contro i bergamaschi che apri le marcature. La sfida fini 1-3 per la Lazio