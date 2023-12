Lazio, il club ricorda Felice Pulici a cinque anni dalla sua scomparsa. Era il 16 dicembre 2018

La Lazio ricorda Felice Pulici a cinque anno dalla sua scomparsa, era il 16 dicembre 2018. Campione, grande portiere e tra i protagonisti dello storico scudetto del 1974. Ecco il ricordo del club.

IL RICORDO DEL CLUB– «La S.S. Lazio ricorda Felice Pulici nel quinto anniversario della sua scomparsa, avvenuta il 16 dicembre 2018.

Estremo difensore della Lazio dal 1972 al 1977, diventa Campione d’Italia nella stagione 1973/74. Nell’arco delle sue 195 presenze in maglia biancoceleste, Pulici rimase imbattuto per 606 minuti: nella storia capitolina, non hanno preso gol per più minuti solamente Marchegiani, Orsi e Provedel.

Terminata la carriera da calciatore, Pulici entrò a far parte anche dell’organigramma societario della Lazio svolgendo nel corso degli anni diversi ruoli all’interno del Club. Un laziale fervente che per anni ha rappresentato, in più vesti, l’anima e l’essenza della Società.

Felice Pulici, scomparso all’età di 73 anni, resterà nelle memorie storiche del tifo biancoceleste come il portiere del primo storico Scudetto. Maglia nera, numero uno sulle spalle. Senza guanti come nel calcio di un tempo. Per sempre con noi».