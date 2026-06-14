Ritorno di fiamma per Ngonge! La Lazio tenterà un affondo? Cosa filtra

La Lazio potrebbe tornare su un profilo cercato in passato: Cyril Ngonge. Il Napoli riflette sul belga come contropartita tecnica per Gila

Le grandi manovre in vista della prossima stagione calcistica entrano ufficialmente nel vivo. Tra i club più attivi in Serie A spiccano senza dubbio la Lazio e il Napoli, protagonisti in queste ore di un suggestivo asse di mercato. Al centro delle discussioni c’è il forte interesse dei partenopei per il difensore spagnolo Mario Gila, un profilo molto gradito per rinforzare il reparto arretrato. Per sbloccare l’operazione, la dirigenza campana starebbe pensando a una mossa strategica per abbassare le pretese economiche dei capitolini.

Ultimissime Lazio LIVE: tutte le novità su Mandas, Asp, Lazzari e molto altro!

Il ritorno di fiamma per Ngonge

Come rivela La Gazzetta dello Sport, torna prepotentemente di moda il nome di Cyril Ngonge in orbita biancoceleste. L’esterno offensivo belga, che ha concluso l’ultima esperienza stagionale, è un profilo già cercato e seguito con attenzione dal club biancoceleste in passato. Le sue caratteristiche tecniche e la capacità di saltare l’uomo con facilità si sposerebbero alla perfezione con le idee tattiche della squadra, rendendolo una pedina di scambio tutt’altro che secondaria.

L’idea della contropartita tecnica Ngonge per convincere Lotito

La valutazione che il presidente biancoceleste fa del proprio difensore centrale è decisamente elevata, complice anche la percentuale di futura rivendita del 50% dovuta al Real Madrid. In questo contesto, l’inserimento del cartellino di Ngonge come parziale contropartita tecnica potrebbe rappresentare la chiave di volta ideale. Il Napoli sta vagliando diverse opzioni strutturali per strappare il centrale alla concorrenza, e il sacrifico del belga ammorbidirebbe la rigida posizione economica della società romana.

La Strategia della Lazio Attorno al Profilo di Cyril Ngonge

Per la dirigenza di Formello si tratterebbe di un innesto di assoluto spessore qualitativo. Cyril Ngonge garantirebbe quella freschezza e quell’imprevedibilità sulla trequarti necessarie per fare il salto di qualità. I contatti tra le parti sono destinati a intensificarsi nei prossimi giorni: l’affare è ancora alle battute iniziali, ma la sensazione è che l’inserimento dell’attaccante belga nell’operazione legata a Mario Gila possa accontentare rapidamente le esigenze di entrambi i club.