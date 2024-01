Lazio, i biancocelesti ritrovano la stabilità difensiva ma mancano i gol: il dato che fa riflettere. I dettagli

Se la stabilità difensiva sembra essere tornata, alla Lazio mancano i gol. In campionato i biancocelesti hanno il 10° attacco con 24 gol. Non solo in campionato, anche nelle coppe la squadra di Sarri non ha nel gol la sua migliore caratteristica. In Champions League , tra le 16 qualificate, è quella che ha segnato di meno (7 reti) insieme a Borussia Dortmund e Real Sociedad.

Sommando i 2 gol che le hanno permesso di raggiungere le semifinali di Coppa Italia, la Lazio ne ha realizzati 33 nelle prime 29 partite stagionali. Un totale in picchiata per Sarri: alla prima stagione sulla panchina biancoceleste erano stati 54 e l’anno scorso 47, sempre ovviamente calcolando i primi 29 incontri. Come riporta Il Corriere della Sera, i numeri sono inferiori a quelli che Sarri ha avuto nelle altre big allenate. Nelle 3 stagioni col Napoli i gol erano stati rispettivamente 70, 62 e 59; col Chelsea 55; con la Juventus 59.