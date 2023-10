Lazio, Guendouzi vuole un ruolo da protagonista nella squadra di Sarri: il suo obiettivo è uno solo. I dettagli

Guendouzi sta cercando di ritagliarsi un ruolo da protagonista nella Lazio, con un obiettivo preciso: essere nella lista di Didier Deschamps per l’Europeo dell’anno prossimo. Il biancoceleste era presente ai Mondiali in Qatar dello scorso inverno ma non è stato più convocato dal CT della Francia, che oggi gli preferisce Youssouf Fofana.

Una scelta, spiega L’Equipe, che è stata presa anche per ragioni “di gruppo”: il centrocampista del Monaco è visto come un elemento che “pensa sempre al collettivo”, a differenza dell’ex giocatore di Arsenal e Marsiglia, che invece non è entrato pienamente nel cuore dei compagni di spogliatoio. Un aspetto da sempre fondamentale per il tecnico.