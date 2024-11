Lazio, Guendouzi e Tchaouna in Nazionale: gli impegni dei biancocelesti

Lazio che vince e convince, continuano a giovarne i membri della rosa: Guendouzi e Tchaouna sono stati convocati in Nazionale

Matteo Guendouzi e Loum Tchaouna hanno ricevuto la chiamata in Nazionale, rispettivamente dalla Nazionale maggiore della Francia e dalla Francia under 21. Specialmente per il centrocampista della Lazio questo vuol dire che non ci sarà un attimo di sosta, tra Serie A ed Europa League e ora anche Nazionale.

Questi gli impegni del numero 8:

vs Israele giovedì 14 novembre

vs Italia domenica 17 novembre

Questi gli impegni del numero 20: