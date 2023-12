Lazio, guarda Provedel: il dato sui clean sheet è impressionante

Ivan Provedel continua a sorprendere con la sua Lazio, ora grazie alla vittoria col Cetic diventa super il dato sui clean sheet confezionati

Non smette di stupire Ivan Provedel. Il portiere della Lazio tra i protagonisti della passata stagione, si sta parata dopo parata dimostrando uno degli uomini di maggior talento del club di Sarri anche nel campionato in corso.

Malgrado la febbre a 39 fino a pochi minuti prima della partita la retroguardia capitolina è scesa in campo anche contro il Celtic, confezionando così un altro clean sheet. Come riportato da Repubblica diventano così sei le partite a rete inviolate in diciotto gare. Un impressionante striscia di una ogni tre.