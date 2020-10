Lazio, gol e concentrazione: Muriqi punta all’esordio a Marassi

Lazio, Muriqi si prepara al suo esordio in Serie A e con la maglia biancoceleste. Contro la Samp potrebbe essere la sua occasione

È soprannominato il Pirata e allora quale stadio migliore se non quello di Genova, per l’esordio? Vedat Muriqi è ancora un oggetto misterioso per i tifosi della Lazio: il suo addio ha sollevato una vera e propria rivolta da parte di quelli del Fenerbahce, ma in campo non si è ancora visto. Complice qualche problema fisico e la positività al Covid-19, ha potuto mettersi in mostra solo sul campo di allenamento.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, però, sabato potrebbe trovare spazio nella gara contro la Sampdoria e fare così ufficialmente il suo esordio in biancoceleste.