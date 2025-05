Lazio, c’è un giocatore biancoceleste nella FLOP 20 della stagione appena conclusa di Serie A: di chi si tratta

Condividi via email

Lazio, un giocatore di Baroni è stato inserito nella classifica dei 20 giocatori più deludenti di questa stagione di campionato: le ultime

La stagione della Lazio in Serie A si è conclusa con un timido settimo posto che non accontenta nessuno. I capitolini hanno sfiorato la qualificazione alle coppe europee e la delusione è evidente sui volti dei tifosi biancocelesti. Uno dei giocatori ad aver maggiormente deluso in questa stagione è stato Reda Belahyane inserito da TMW nella Flop 20 di Serie A. Le parole:

1. Dailon Livramento (Hellas Verona) 5.50

2. Domagoj Bradaric (Hellas Verona) 5.58

3. Pedro Pereira (Monza) 5.61

4. Pawel Dawidowicz (Hellas Verona) 5.62

5. Tete Morente (Lecce) 5.64

6. Balthazar Pierret (Lecce) 5.64

7. Andrea Colpani (Fiorentina) 5.66

8. Antoine Makoumbou (Cagliari) 5.67

9. Andrea Carboni (Monza) 5.67

10. Lautaro Valenti (Parma) 5.68

11. Jackson Tchatchoua (Hellas Verona) 5.68

12. Lautaro Valenti (Parma) 5.69

13. Reda Belahyane (Lazio) 5.69

14. Frederic Guilbert (Lecce) 5.69

15. Sebastian Walukiewicz (Torino) 5.70

16. Matteo Cancellieri (Parma) 5.71

17. Santiago Pierotti (Lecce) 5.71

18. Daniel Mosquera (Hellas Verona) 5.72

19. Liberato Cacace (Empoli) 5.72

20. Tomas Suslov (Hellas Verona) 5.73