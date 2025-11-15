Lazio, Gila tra rinnovo e interesse di Milan, Inter e Real Madrid. La situazione

Il difensore Mario Gila è al centro dell’attenzione in casa Lazio. Il suo contratto attuale scade nel giugno 2027 e, al momento, non ci sono stati sviluppi significativi riguardo a un possibile rinnovo. Questa situazione ha inevitabilmente attirato l’interesse di alcune squadre italiane e straniere, pronte a monitorare da vicino le mosse del club biancoceleste. In particolare, Milan e Inter seguono il giocatore con attenzione, mentre il Real Madrid resta in agguato, forte di una clausola che prevede una percentuale sulla futura rivendita del difensore pari al 50%.

Secondo quanto riportato da Il Tempo, sia il Milan sia l’Inter considerano Gila un profilo interessante per rinforzare le rispettive difese nella sessione invernale di calciomercato. I nerazzurri hanno intenzione di svecchiare la rosa e possiedono un budget disponibile derivante dalle operazioni estive, che potrebbe essere investito già a gennaio per un giocatore dalle caratteristiche tecniche e fisiche come quelle del difensore spagnolo. Anche il Milan ha dimostrato interesse concreto: Igli Tare, direttore sportivo del club rossonero, fu proprio colui che portò Gila alla Lazio e conosce bene le qualità del giocatore, valutandolo un elemento utile per implementare i meccanismi difensivi di Allegri.

In questo contesto, la Lazio si trova a dover valutare attentamente la situazione contrattuale. Da una parte c’è la volontà di blindare il difensore, consolidando il reparto arretrato, dall’altra la necessità di considerare eventuali proposte che possano rappresentare un’opportunità economica interessante per la società biancoceleste. La presenza del Real Madrid, che detiene metà del valore di una futura rivendita, rende la trattativa ancora più delicata: qualsiasi cessione dovrà tenere conto degli accordi precedenti e della percentuale che spetterebbe agli spagnoli.

Dal punto di vista tecnico, Gila è considerato un giocatore in grado di adattarsi a diversi sistemi di gioco. La sua esperienza con la Lazio ha mostrato capacità difensive solide, visione di gioco e buona intesa con i compagni di reparto, caratteristiche che lo rendono appetibile sia in Serie A sia all’estero.

In sintesi, il futuro di Mario Gila rappresenta uno dei temi caldi per la Lazio nei prossimi mesi. Tra possibili rinnovi, interessi di Milan e Inter e l’osservazione del Real Madrid, il club biancoceleste dovrà trovare un equilibrio tra esigenze tecniche e opportunità di mercato. La decisione sul difensore spagnolo potrebbe definire non solo il reparto arretrato della squadra, ma anche le strategie di mercato della Lazio in vista della sessione invernale.

