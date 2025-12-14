Lazio, Gila lascerà la squadra ma rimarrà in Italia? La situazione attuale in ottica calciomercato - Lazio News 24

News
Secondo quanto riportato da Tuttosport, il diesse Piero Ausilio non ha dimenticato Mario Gila della Lazio, già nel mirino durante la sessione estiva di calciomercato. Il difensore spagnolo, classe ’99, continua a rappresentare un profilo interessante per l’Inter, soprattutto considerando la situazione contrattuale con la società biancoceleste.
Il giocatore percepisce attualmente un ingaggio di circa 1,1 milioni di euro, cifra sostenibile per Oaktree, il fondo che sostiene il progetto nerazzurro. Un ulteriore elemento a favore è il fatto che il procuratore di Gila, Alejandro Camano, sia lo stesso di Lautaro Martinez, facilitando potenzialmente i contatti e le trattative tra le parti.
La Lazio, dal canto suo, deve fare i conti con un contratto in scadenza nel giugno 2027, e le discussioni per un rinnovo con il presidente Lotito si sarebbero per il momento arenate. Questo scenario apre a possibili assalti esterni, con club pronti a valutare un’offerta congrua per assicurarsi il centrale.
Secondo Tuttosport, un’offerta da circa 20 milioni di euro potrebbe essere sufficiente per convincere la Lazio a cedere Gila. La cifra, pur consistente, rifletterebbe il valore del giocatore e la volontà della società romana di non privarsi di un elemento chiave senza un adeguato ritorno economico.
Il nome di Gila resta quindi caldo nel panorama del mercato, con la Lazio al centro di una trattativa che potrebbe decollare già nelle prossime settimane. L’eventuale cessione del difensore spagnolo rappresenterebbe un importante movimento in uscita per i biancocelesti, capaci di monetizzare su un giocatore in scadenza e con mercato internazionale.
