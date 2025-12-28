Lazio, Gila ennesimo disastro in difesa. La situazione attuale della squadra biancoceleste - Lazio News 24

News
Una prestazione sotto tono quella di Mario Gila, che nel match contro l’Udinese ha mostrato un lato lontano dal livello abituale, mettendo in difficoltà la Lazio in più di un’occasione. Il difensore spagnolo, atteso a una prova di solidità, ha invece faticato con la palla tra i piedi, regalando agli avversari due occasioni nitide da gol nate proprio da due errori di disimpegno.
Nel corso della partita, Gila ha mostrato una versione distratta e poco lucida, compromettendo momenti chiave della sfida. Un episodio particolare ha fatto tremare i tifosi biancocelesti: su un cross di Solet, il difensore è sembrato toccare il pallone con il braccio nell’area di rigore della Lazio, anche se l’intervento potrebbe essere avvenuto accidentalmente con un’altra parte del corpo. Episodi come questo rischiano di pesare non solo sul risultato, ma anche sul morale della squadra, costretta a gestire momenti delicati senza rischiare ulteriori danni.
I voti dei principali quotidiani sportivi riflettono il giudizio severo sulla prestazione del centrale:
- Corriere dello Sport: Gila 5
- La Gazzetta dello Sport: Gila 5
- Il Messaggero: Gila 5
- Corriere della Sera: Gila 5
Per la Lazio, la sfida contro l’Udinese ha evidenziato l’importanza di concentrazione e precisione, soprattutto in difesa, dove anche un singolo errore può avere conseguenze decisive. Gila, nonostante le difficoltà, resta un elemento importante per il reparto arretrato biancoceleste, ma dovrà dimostrare di poter tornare a livelli di affidabilità costante se la squadra vuole mantenere gli obiettivi stagionali.
