Lazio, Gigot alle prese con un lavoro differenziato: le ultime

Lazio, Samuel Gigot prosegue con determinazione il proprio percorso di recupero! Ecco quanto filtra in merito

La Lazio è pronta per affrontare un’altra trasferta fondamentale in Serie A, in casa del Torino, il prossimo 1° marzo alle ore 18. Come riportato da Il Corriere dello Sport, la squadra biancoceleste è focalizzata sull’obiettivo di ottenere un buon risultato per consolidare la sua posizione in classifica, ma ci sono ancora alcuni infortuni che complicano la preparazione.

Le condizioni di Gigot: rientro previsto a fine febbraio

Samuel Gigot continua ad essere ai box, come evidenziato nel report del quotidiano. Il difensore centrale, operato alla caviglia lo scorso settembre, è ancora lontano dal rientro in gruppo. Dopo essere stato escluso dalla lista per la Serie A, Gigot sta lavorando in modo differenziato, cercando di recuperare la forma fisica in vista di un rientro previsto per la fine di febbraio. L’infortunio alla caviglia ha impedito al calciatore di dare il suo contributo in questa stagione, ma la speranza è che il suo ritorno possa rafforzare la difesa biancoceleste per le sfide future.

Preparazione per il Torino: la Lazio senza alcuni titolari

Con Gigot e altri giocatori infortunati, la Lazio dovrà fare i conti con diverse assenze in vista della trasferta contro il Torino. Tuttavia, la squadra continua a lavorare per cercare di recuperare il massimo dei giocatori disponibili, con la speranza di arrivare alla partita contro i granata con una formazione competitiva e determinata.