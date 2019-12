Genovese: «Juve? La Lazio giocherà alla pari, può sognare anche di più…»

Paolo Genovese, noto regista e tifoso della Lazio, ha detto la sua sulla gara di sabato dell’Olimpico sulle frequenze ufficiali

La passione di Paolo Genovese – noto regista italiano – per i colori biancocelesti è ormai nota. In attesa del big match che accenderà il campo dell’Olimpico, è intervenuto sulle frequenze di Lazio Style Radio per dire la sua: «Attendo Lazio-Juventus con curiosità, i biancocelesti se la giocheranno alla pari e senza timori perché sono la squadra più in forma. Ci sono tante possibilità di approdare in Champions, speriamo che sia l’anno buono perché manca da troppo tempo. La Lazio è matura da tre anni per raggiungere questo traguardo, sfuggito per episodi ed errori».

«La Champions League è la competizione europea per eccellenza, peccato perché la Lazio ha anche buttato dei punti quest’anno, tra SPAL, Bologna e Inter. Alla fine però la Lazio è lì, meritatamente al terzo posto e non ha nulla da invidiare alle altre squadre. La Lazio non deve aver paura, può sognare anche oltre l’attuale terzo posto».