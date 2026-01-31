Lazio Genoa, successo che può dare la scossa: i voti dei quotidiani sportivi

News
La Lazio di Maurizio Sarri è reduce da un successo importante per la classifica oltre che per l’aspetto psicologico! Infatti il successo per 3-2 con il Genoa di Daniele De Rossi può dare una svolta alla stagione dei capitolini. Quest’oggi vi riportiamo i voti dei maggiori quotidiani sportivi circa la prestazione di Danilo Cataldi e compagni. Le pagelle:
LA GAZZETTA DELLO SPORT: Provedel 6; Marusic 6, Gila 5,5, Provstgaard 6, Pellegrini 6,5 (36′ st Tavares 6); Taylor 6.5, (37′ st Dele-Bashiru 6), Cataldi 7, Basic 6; Isaksen 6.5 (42′ st Noslin 6), Maldini 6 (28′ st Ratkov 6.5), Pedro 6,5 (27′ st Cancellieri 6,5).
CORRIERE DELLO SPORT: Provedel 6; Marusic 6, Gila 5, Provstgaard 5,5, Pellegrini 5,5 (36′ st Tavares sv); Taylor 6.5, (37′ st Dele-Bashiru sv), Cataldi 7, Basic 6; Isaksen 6.5 (42′ st Noslin sv), Maldini 5.5 (28′ st Ratkov 6.5), Pedro 7 (27′ st Cancellieri 6).
TUTTOSPORT: Provedel 6.5; Marusic 6.5, Gila 6, Provstgaard 5, Pellegrini 5 (36′ st Tavares ng); Taylor 6.5, (37′ st Dele-Bashiru ng), Cataldi 6.5, Basic 5.5; Isaksen 6.5 (42′ st Noslin ng), Maldini 5.5 (28′ st Ratkov 5.5), Pedro 6.5 (27′ st Cancellieri 5.5).
LEGGI ANCHE: De Rossi nel post partita: «Perdere contro la Lazio al 100’? Mi da fastidio. Abbiamo giocato alla pari se non meglio di loro»
