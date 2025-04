Condividi via email

Lazio Genoa, ecco qual è la media gol dei biancocelesti e diversi dati sulle ultime sfide tra queste due compagini

Lazio Genoa è sempre stata teatro di spettacolo per i capitolini i quali negli ultimi 10 anni, a partire dal campionato 2015/16, hanno affrontato i liguri in 17 partite nelle quali hanno messo a segno ben 39 gol, per una media di 2,3 reti a incontro.

Si tratta infatti della seconda preda preferita per gli aquilotti che sono sempre riusciti a rendere questa partita molto avvincente e, a tratti, pirotecnica. Non per nulla, il grifone rappresenta la squadra contro cui i biancocelesti hanno segnato più reti nell’arco di tempo designato. Ci si auspica quindi che l’imminente partita tre le due squadre possa restituire grandi soddisfazioni.