Lazio-Genoa, in Curva Maestrelli spunta uno striscione inerente allo scudetto 1915

Lazio-Genoa, in occasione della gara di Coppa Italia nella curva dello stadio spunta uno striscione sullo storico scudetto

Lazio-Genoa oltre ad essere la partita che fa da apri pista ai biancocelesti in Coppa Italia, ma ricorda anche un momento storico non indifferente per il club. La gara infatti doveva essere lo spareggio per lo scudetto 1914/15 che non si giocò mai visto che l’Italia entro ufficialmente nella prima guerra mondiale.

In Curva Maestrelli a tal proposito è stato esposto uno striscione a riguardo che recita quanto segue

PAROLE – Albo d’oro falsato! Onore ai caduti Laziali. Grande guerra = Grande Lazio