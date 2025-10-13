 Lazio, Gascoigne svela un aneddoto: «Zoff mi disse che c'era qualcuno di importante al telefono. Era il Papa, voleva conoscermi»
2 ore ago

gascoigne
1992 archivio Image Sport / Calcio / Lazio / Paul Gascoigne / foto Imago/Image Sport ONLY ITALY

Lazio, Gascoigne racconta un aneddoto sul suo nuovo libro: «Zoff mi disse che c’era qualcuno di importante al telefono. Era il Papa e…»

Il 23 ottobre uscirà il nuovo libro di Paul Gascoigne, l’ex fantasista inglese che negli anni ’90 ha vestito la maglia della Lazio. Nelle sue pagine non mancano episodi curiosi e surreali, come quello legato al periodo romano, quando ebbe un inatteso contatto con il Papa.

PAROLE – «Dino Zoff mi disse che c’era qualcuno di importante al telefono. Era il Papa. Gli dissi: “Tutto bene, Papa?” e lui capiva a malapena quello che dicevo, ma mi fece capire che voleva conoscermi. Purtroppo arrivai in ritardo. Mi sono perso anche quello».

Un aneddoto che conferma, ancora una volta, quanto la carriera e la vita di “Gazza” siano state costellate di episodi fuori dall’ordinario.

