Calciomercato
Gila promesso sposo del Napoli? Allegri spinge, ma Lotito frena: tutte le novità
Gila Napoli, il difensore spagnolo classe 2000 della Lazio è l’obiettivo dichiarato di Aurelio De Laurentiis e Massimiliano Allegri per rinforzare la difesa
Il Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato e tra gli obiettivi principali per la prossima stagione c’è Mario Gila, difensore della Lazio diventato uno dei profili più seguiti in questa fase iniziale di trattative. Come riportato dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto, il giocatore spagnolo sarebbe stato individuato come uno dei preferiti dalla dirigenza partenopea, con il coinvolgimento diretto di Aurelio De Laurentiis e Massimiliano Allegri.
Il Napoli ha avviato contatti con l’entourage del calciatore per capire margini e condizioni di un’eventuale operazione, con l’obiettivo di provare a chiudere un innesto ritenuto strategico per la linea difensiva.
Gila Napoli, la posizione della Lazio e il muro di Lotito
La trattativa, però, si presenta complessa. La Lazio, infatti, non ha alcuna intenzione di privarsi facilmente di Gila. Il presidente Claudio Lotito avrebbe alzato un vero e proprio muro, considerato anche il ruolo centrale del difensore nei piani tecnici della prossima stagione.
In base a quanto filtra club biancoceleste avrebbe già espresso la volontà di trattenere il giocatore, anche in virtù delle garanzie richieste dal nuovo allenatore Gennaro Gattuso, che avrebbe indicato la permanenza dello spagnolo come uno dei punti fermi della rosa.
Nonostante la posizione ferma della Lazio, il Napoli non avrebbe intenzione di abbandonare la pista. I contatti con l’entourage di Gila proseguono e la situazione resta in evoluzione, con una trattativa che potrebbe svilupparsi nelle prossime settimane a seconda delle strategie dei due club.
Gila, braccio di ferro tra mercato e volontà tecniche
Il futuro di Mario Gila si gioca dunque su un equilibrio delicato tra ambizioni di mercato e necessità tecniche. Da una parte il pressing del Napoli, dall’altra la volontà della Lazio di blindare un elemento considerato centrale.
Uno scenario ancora aperto, che potrebbe evolversi rapidamente in base alle prossime mosse delle società coinvolte e alle eventuali offerte ufficiali.
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