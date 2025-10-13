Infortunio Castellanos: ecco l’esito degli esami… Tegola pesante. Svelati i tempi di recupero dell’attaccante argentino

Non c’è pace in casa Lazio. L’emergenza infortuni, che sta tormentando la squadra di Maurizio Sarri sin dall’inizio della stagione, si aggrava con un’altra notizia pesantissima proveniente da Formello. A fermarsi questa volta è Taty Castellanos, il cui stop si preannuncia lungo e doloroso per le ambizioni del club.

Tutto è iniziato lo scorso venerdì, 10 ottobre, quando il centravanti argentino ha interrotto l’allenamento a causa di un dolore acuto avvertito nella zona femorale. Già dalle prime impressioni filtrate dal quartier generale biancoceleste, la preoccupazione era palpabile e lo stop occorso all’ex attaccante del Girona non lasciava presagire nulla di buono. Le sensazioni negative hanno purtroppo trovato una crudele conferma nella mattinata di oggi, lunedì 13 ottobre.

L’esito degli esami strumentali, svolti dal giocatore presso la clinica di riferimento del club, ha emesso il verdetto più temuto, rappresentando un’altra tegola devastante per il tecnico toscano: c’è lesione di secondo grado al retto femorale della coscia destra. Un infortunio serio che richiede tempi di recupero significativi.

Di conseguenza, il centravanti argentino resterà ai box per un periodo considerevole. La prognosi parla di almeno un mese e mezzo di stop, il che significa che Castellanos sarà costretto a saltare un ciclo di partite cruciali. Il suo rientro in campo, nella migliore delle ipotesi, non avverrà prima della fine di novembre. Questo stop obbliga Sarri a ridisegnare le gerarchie e le rotazioni del suo attacco, in un momento già estremamente delicato per la rosa, falcidiata da continui problemi fisici. La Lazio perde così uno dei suoi uomini più importanti, proprio quando il calendario inizia a farsi più fitto e impegnativo.