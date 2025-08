Lazio, la sfida con il Galatasaray è l’occasione per Vecino: in campo dal primo minuto?

Lazio, contro il Galatasaray una nuova occasione per Vecino? Il centrocampista può iniziare dal primo minuto

La Lazio di mister Maurizio Sarri si appresta ad affrontare il suo quarto e più impegnativo test stagionale contro il Galatasaray di Okan Buruk. L’amichevole di questa sera (in diretta tv su DAZN e Lazio Style Channel) è un’occasione cruciale per i biancocelesti, che dovranno misurarsi con una squadra dal blasone storico e con una preparazione più avanzata. Sebbene il precedente test contro il Fenerbahçe abbia mostrato segnali di solida difesa, l’impostazione tecnico-tattica della Lazio è ancora in fase di rodaggio. Sarri si aspetta quindi che i suoi facciano un ulteriore passo in avanti, soprattutto nell’assorbimento dei suoi principi di gioco.

In vista di questa sfida, Sarri potrebbe optare per alcuni cambi nella formazione titolare, specialmente a centrocampo. Proprio in questo reparto, Matías Vecino potrebbe avere la sua grande occasione. L’uruguaiano, che nell’ultima stagione sotto la guida di Baroni è stato spesso un’arma in più a gara in corso, potrebbe ricevere una maglia da titolare per dimostrare il suo valore. La sua capacità di inserirsi e di essere decisivo potrebbe essere fondamentale per dare maggiore concretezza alla manovra offensiva della Lazio, che finora ha faticato a trovare la via del gol. Per Vecino, l’amichevole di stasera è un’opportunità per convincere Sarri che può essere un elemento chiave non solo a partita in corso, ma anche dall’inizio.