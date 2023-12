Lazio-Frosinone, le probabili scelte di Sarri e di Di Francesco

Lazio-Frosinone, a pochi giorni dalla sfida contro i ciociari queste dovrebbero essere l probabili scelte dei due tecnici

Ormai ci siamo, ancora 48 ore e tornerà in campo la Lazio che sfdierà in casa il Frosinone di Di Francesco per il match valido per la 18°giornata di A. La partita vale moltissimo per entrambe le compagini, la corsa verso l’Europa per i biancocelesti e la salvezza per il Frosinone, e alla vigilia della gara queste le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Kamada; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. All.: Sarri

FROSINONE (3-5-2): Turati; Monterisi, Romagnoli, Okoli; Kvernadze, Brescianini, Barrenechea, Gelli, Garritano; Soulé, Kajo Jorge. All.: Di Francesco.