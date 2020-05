Lazio, nessuna irregolarità riscontrata a Formello dopo l’ispezione

Lazio, ieri il controllo da parte degli ispettori nel centro sportivo di Formello: nessuna irregolarità riscontrata

La notizia ha fatto molto scalpore in settimana, quella delle presunte partitelle che la Lazio avrebbe disputato a Formello violando di fatto le regole, tanto a spingere il patron della Figc Gravina a istituire un pool della Procura federale che controllasse che tutto venisse fatto secondo le norme. In teoria il tutto sarebbe dovuto iniziare domani e invece a sorpresa ieri il pool si è presentato a Formello.

Come riporta il Messaggero gli ispettori hanno redatto un rapporto in cui non sono state riscontrate irregolarità e se questo verrà confermato non verrà aperto nessun fascicolo. Come riporta il quotidiano anzi al presidente Lotito sarebbero anche arrivati i complimenti per la gestione perfetta del centro sportivo.