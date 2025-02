Lazio, le ultime da Formello in vista della gara di domenica con il Monza: due splendide notizie per Baroni

Lazio, a pochi giorni dalla sfida interna dei biancocelesti contro i brianzoli ecco le ultime dal centro sportivo delle aquile

Archiviata e metabolizzata la vittoria di misura contro il Cagliari di lunedì sera, la Lazio è pronta per una nuova sfida insidiosa contro il Monza di Bocchetti. La squadra ha iniziato a preparare il match agli ordini di mister Baroni, il quale per la gara con i brianzoli potrà contare su ben due rientri importanti ovvero Lazzari e Tavares.

L’ex Spal si era fermato per un problema al ginocchio, il portoghese per una lesione muscolare. Allenamento atletico, poi tre colori di fratini diversi per esercitazioni di possesso palla e partitella coinvolgendo tantissimi ragazzi della Primavera. Per quanto riguarda Hysaj l’albanese ne avrà per ben 40 giorni, mentre l’esclusione di Pellegrini e in particolare il ritorno di Tavares e Lazzari consentirà a Baroni di non adattare Gila a destra come successo nel finale di Cagliari. Alle spalle di Castellanos agiranno Isaksen e Zaccagni e Dia