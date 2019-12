Lazio,a Fiumicino è festa grande all’arrivo dei giocatori FOTO&VIDEO

La Lazio vince la Supercoppa Italiana a Riyadh e torna subito a Roma per festeggiare con i suoi tifosi: Fiumicino è una bolgia

La Lazio vince la sua quinta Supercoppa Italiana, la seconda fuori dal confine italiano. Finiti i festeggiamenti la squadra non ci ha pensato un secondo a salire sull’aereo per tornare a festeggiare con il proprio pubblico.

L’arrivo a Fiumicino si è registrato intorno alle 5:00 di questa mattina, poi come per magia l’aeroporto è diventato lo Stadio Olimpico di Roma, in particolare sembrava di essere in Curva Nord: un’autentica bolgia ha accolto l’arrivo di giocatori e staff in compagnia di una piacevole ospite, la coppa tanto desiderata. Cori, foto e tanta felicità accompagneranno la mattinata colorata di bianco ed azzurro.