Lazio Fiorentina, il programma di lavoro dei toscani in vista della gara dell’Olimpico

Lazio Fiorentina, ad una settimana dalla sfida dell’Olimpico ecco quale sarà il programma di lavoro di Palladino e dei toscani: le ultime

Archiviata la roboante vittoria di ieri al Bentegodi contro il Verona, per la Lazio domenica arriva la delicata e insidiosa sfida interna contro la Fiorentina, ferita dagli ultimi risultati e vogliosa di riscatto. A tal proposito la formazione toscana non vuole perdere tempo e infatti si è messa subito a lavoro agli ordini di Palladino, in vista della gara con i biancocelesti. I toscani non avendo impegni europei a differenza delle aquile che giocheranno giovedì con la Real Sociedad, potranno preparare tutta la settimana la partita e inizieranno a farlo da domani pomeriggio, dopo il riposo concesso dall’ex tecnico del Monza per oggi