Lazio Fiorentina, nuova chance da titolare per l’ex obiettivo biancoceleste: la probabile formazione dei viola

Lazio Fiorentina, la probabile formazioni dei viola per questa sera: assente l’ex Cataldi, chance da titolare per un vecchio pallino del mercato biancoceleste

Raffaele Palladino deve fare i conti con alcune assenze in Lazio Fiorentina di questa sera: il tecnico viola infatti non ha convocato Cataldi – affaticamento per l’ex Lazio – Colpani, anche lui alle prese con un problema alla caviglia ed infine Ikoné, rimasto a Firenze per decidere il suo futuro sul mercato.

Per questo motivo occasione dal primo minuto, la seconda consecutiva dopo la partita al Franchi con il Torino per Michael Folorunsho, il centrocampista cresciuto nel vivaio biancoceleste e che ad agosto era stato vicino ad un possibile ritorno a Formello. Come riportato dal Corriere dello Sport, dovrebbe giocare da esterno destro nel 4-2-3-1 dei viola, insieme a Gudmundsson e Sottil.

PROBABILE FORMAZIONE FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Commuzzo, Ranieri Gosens; Adli, Mandragora; Folorunsho, Gudmundsson, Sottil; Kean.