Lazio-Fiorentina, informazioni sui biglietti della squadra biancoceleste. Il punto - Lazio News 24

Lazio-Fiorentina: info, prezzi e modalità per l’acquisto dei biglietti. La situazione attuale

La S.S. Lazio comunica che dalle ore 16:00 di martedì 23 dicembre saranno disponibili i biglietti per la seconda partita casalinga del 2026 contro la Fiorentina, in programma mercoledì 7 gennaio alle ore 20:45 presso lo Stadio Olimpico. Una sfida importante per i biancocelesti, che vogliono iniziare l’anno con il piede giusto davanti al proprio pubblico.

Per l’occasione, la Lazio ha previsto due tariffe speciali. La prima, “4 insieme”, permette di acquistare 4 biglietti dello stesso settore a un prezzo agevolato: l’iniziativa è valida solo in alcuni settori e richiede l’acquisto contemporaneo di tutti e quattro i tagliandi. La seconda promozione, “A Natale regala la Lazio”, è attiva dal 13 dicembre al 6 gennaio: acquistando prodotti ufficiali S.S. Lazio si potrà ottenere un biglietto in Tribuna Monte Mario laterale a soli 25€.

I biglietti per Lazio-Fiorentina saranno acquistabili sia online tramite il circuito Vivaticket sia presso i punti vendita autorizzati Vivaticket. Per le categorie agevolate, come Invalidi al 100% e disabili in carrozzella con accompagnatore, sarà necessario rivolgersi esclusivamente ai negozi Lazio Style 1900 Official Store.

Tutti i possessori della Fidelity Card Millenovecento o Eagle, anche se non abbonati, potranno richiedere che il biglietto venga caricato elettronicamente sulla tessera al momento dell’acquisto online. La commissione di servizio sui biglietti online sarà pari al 3,80%.

I tagliandi ridotti Under 16 saranno riservati ai ragazzi nati dal 1° gennaio 2009, mentre i bambini nati dal 1° gennaio 2011 potranno accedere gratuitamente accompagnati da un genitore o parente entro il quarto grado, ritirando contestualmente il biglietto omaggio e quello dell’accompagnatore.

Con queste iniziative, la Lazio conferma l’attenzione verso i propri tifosi, offrendo opportunità vantaggiose per partecipare al match e sostenere la squadra in uno degli appuntamenti più attesi della stagione casalinga.