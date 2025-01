Lazio Fiorentina, il fattore campo può essere decisivo: i precedenti all’Olimpico sorridono ai biancocelesti

Lazio Fiorentina, il fattore campo sorride ai biancocelesti: gli ultimi precedenti sorridono alla squadra di Baroni: i numeri

In Lazio Fiorentina di questa sera lo Stadio Olimpico potrà giocare un fattore chiave per la partita di questa sera: come riportato dal Corriere dello Sport, negli ultimi otto precedenti la Lazio non ha mai perso in casa contro i Viola.

6 le vittorie e solo 2 i pareggi: l’ultima sconfitta dei biancocelesti risale al 2016, il 15 maggio. Inzaghi e Sousa i tecnici in panchina e la partita finì 4-2: di Lulic e Klose i gol della Lazio, per la Fiorentina doppietta di Vecino – che stasera non ci sarà – e poi Bernardeschi e Tello.