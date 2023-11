Lazio-Feyenoord, Provedel: il portiere raggiunge un traguardo importante in Champions

Lazio-Feyenoord, in occasione della partita di questa sera vinta contro gli olandesi il portiere raggiunge un importante traguardo

Lazio-Feyenoord ha permesso alla squadra biancoceleste di proseguire la propria corsa verso la qualificazione agli ottavi di Champions. Il match però è stato fondamentale anche per uno dei protagonisti della sfida ovvero Provedel. Il calciatore infatti visto il risultato ha ottenuto il suo primo clean sheet in Champions, traguardo prestigioso per se e per il club capitolino.