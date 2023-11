Il match valido per la quarta partita del gruppo E di Champions League 2023/2024 tra Lazio e Feyenoord: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

La Lazio vuole rifarsi dopo il ko confezionato nella precedente giornata di Champions League in casa del Feyenoord. Obiettivo vincere per mantenere in vita il sogno europeo e conquistare la vetta del girone attualmente occupata proprio dagli olandesi. Dall’altra parte la squadra di Slot non vuole essere da meno e spera di allungare ancora sulle inseguitrici.

Lazio-Feyenoord 0-0: sintesi e moviola

Lazio-Feyenoord 0-0: risultato e tabellino

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp. Sepe, Magro, Marusic, Gila, Pellegrini, Guendouzi, Cataldi, Rovella, Isaksen, Castellanos, Pedro. Allenatore: Sarri.

Feyenoord (4-3-3): Bijlow; Nieuwkoop, Geertruida, Hancko, Hartman; Timber, Zerrouki, Wieffer; Stengs, Gimenez, Paixao. A disp. Wellenreuther, Lamprou, Beelen, Jahanbakhsh, Ueda, Dilrosun, Lopez, Van den Belt, Ivanusec, Sauer, Milambo, Lingr, Trauner. Allenatore: Slot.

Arbitro: Szymon Marciniak