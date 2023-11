Lazio-Feyenoord, allo stadio ad assistere al match una tifosa vip d’eccezione

Lazio-Feyenoord, ad assistere alla partita contro gli olandesi risulta esserci sugli spalti anche una vip d’eccezione

La gara tra Lazio-Feyenoord è fondamentale per il destino dei biancocelesti in Champions, e nonostante i pochi tifosi presenti tra costoro, è presente anche una vip d’eccezione. Si tratta di Anna Falchi, la quale non ha voluto perdere l’appuntamento europeo e dare il suo sostegno alla squadra.