Lazio, fase di stallo per il rinnovo di Inzaghi: la situazione

Da dicembre Simone Inzaghi sta trattando con il presidente Lotito per il rinnovo di contratto come allenatore della Lazio

La Lazio si prepara ad affrontare una nuova sfida importantissima per il campionato di Serie A: alle 15:00 i biancocelesti scenderanno sul campo della Dacia Arena, dove affronteranno i padroni di casa dell’Udinese. Una gara importante per la corsa al quarto posto e che potrebbe dare serenità a tutta la squadra in vista della sosta.

Proprio di tranquillità, infatti, ha bisogno la Prima Squadra della Capitale in questo momento, soprattutto per quanto riguarda alcune situazioni delicate, come quella del rinnovo di Simone Inzaghi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, attualmente la trattativa tra il tecnico e il presidente Claudio Lotito è in una fase di stallo. I contatti erano iniziati a dicembre, con l’allenatore che aveva chiesto 4 milioni a stagione: la società ne ha offerti 2,5, più i bonus legati al piazzamento in campionato. Al momento, però, le discussioni sulla vicenda sembrano essersi raffreddate e c’è il rischio che si arrivi così fino alla fine della stagione, quando il contratto di Simone Inzaghi scadrà. Una situazione delicata, che ha bisogno di serenità per risolversi.