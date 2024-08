Lazio, un ex sbarca in Arabia con Milinkovic-Savic, l'annuncio

L’ex difensore della Lazio, Wesley Hoedt, ha firmato con l’Al-Shabab: raggiunge Milinkovic-Savic in Arabia Saudita

L’ex difensore della Lazio Wesley Hoedt, in biancoceleste per tre stagioni – 2015-17 e 2021 – ha lasciato il Watford e raggiunge Milinkovic-Savic in Arabia Saudita. Ha firmato un contratto con l’Al-Shabab. Di seguito l’annuncio sui social della squadra saudita.

PAROLE – «Un nuovo difensore, un altro CAPITANO: Wesley è BIANCO E NERO»