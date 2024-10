Lazio, in Europa la trasferta è un problema: i risultati delle ultime tre stagioni

Lazio con il mal di trasferta in stagione e non solo. Nelle ultime tre annate, i risultati in Europa, sono a dir poco negativi

Quest’anno la Lazio di Baroni in Serie A ha un cammino nettamente differente tra casa e trasferta. Lontano dall’Olimpico i biancocelesti soffrono anche in Europa ed il successo ad Amburgo con la Dinamo ha quasi rappresentato un’eccezione ne recente passato. Infatti dal 2021/22 ad oggi sono arrivati solo tre successi, oltre a quello di un mese fa c’è stato quello con il Celtic in Champions League e la vittoria a Mosca il primo anno di Sarri.

Questi i risultati tra Europa e Champions League dal 2021/22: