Lazio, anche in Europa il trend in trasferta è negativo: i numeri

Lazio, numeri negativi in trasferta anche in Europa League: in 10 gare, sono 7 le sconfitte e 4 i pareggi. L’ultimo ieri col Marsiglia

Continua il mal di trasferta per la Lazio. Non solo in campionato, la lontananza dalle mura amiche dello Stadio Olimpico, grava anche sul rendimento europeo. Nelle quattro gare disputate, l’unica vittoria è arrivata contro la Lokomotiv Mosca, proprio sul suolo dell’impianto romano. Allo stadio Türk Telekom – in casa del Galatasaray – infatti, i biancocelesti hanno rimediato una beffarda sconfitta, mentre al Vélodrome di Marsiglia un pareggio che sa ancora di rimpianto.

I numeri parlano chiaro: in 10 gare, sono 7 i ko e 4 i pareggi. Sarri avrà il compito di invertire il trend, soprattutto se vuole accedere alla fase successiva d’Europa League.