Lazio, in Europa è mal di trasferta: una vittoria in 15 partite

In Europa per la Lazio c’è un vero e proprio mal di trasferta. E a dirlo, come evidenziato dal Corriere della Sera sono in particolar modo i numeri dei biancocelesti.

Infatti per i capitolini, nelle ultime 15 partite, è arrivata una sola vittoria, quella dello scorso anno sul campo della Lokomotiv Mosca. Per il resto 9 sconfitte e 5 pareggi. Per di più, nelle sette trasferte europee senza Immobile, la Lazio non ha mai vinto. Insomma, nella sfida di domani con il Feyenoord vanno abbattuti due tabù.