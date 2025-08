Esami per la Lazio in Turchia: il Galatasaray è un banco di prova cruciale

Lazio, questa sera contro il Galatasaray un esame importante per capire come sta andando il lavoro dei biancocelesti in vista della prossima stagione

L’amichevole di questa sera a Istanbul contro il Galatasaray (ore 20, in diretta su DAZN) rappresenta un momento cruciale per la Lazio. Si tratta solo della quarta uscita stagionale, ma è il momento di sciogliere alcuni nodi tattici e individuali per non arrivare impreparati all’inizio del campionato. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il match è un banco di prova importante e difficile, non solo per la squadra di Sarri nel suo complesso, ma in particolare per alcuni dei suoi giocatori che sono sotto stretta osservazione.

Sarri deve trovare la chiave per sbloccare l’attacco, che nelle prime tre amichevoli è rimasto quasi completamente a secco. La difficoltà nel segnare è la nota dolente di questo inizio di preparazione e, sebbene sia un problema di tutta la squadra, le responsabilità maggiori ricadono su chi deve fare gol. L’incontro con il Galatasaray, una squadra di alto livello, offrirà un contesto competitivo ideale per capire a che punto si trova la squadra e per valutare i progressi dei singoli. I riflettori sono puntati su tre giocatori in particolare, che dovranno dimostrare di aver assimilato le indicazioni del tecnico e di essere pronti a ritagliarsi un ruolo da protagonisti nella stagione che sta per iniziare.