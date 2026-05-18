Settore Giovanile Lazio, ai quarti sfida ad una delle candidate per la vittoria finale: l’Empoli U17. L’analisi sul match e i precedenti

Settore Giovanile Lazio, sulla strada dei biancocelesti di Ledesma ecco l’Empoli: una delle big del campionato Under 17: i precedenti stagionali e i giocatori da attenzionare. Il focus

L’unica Under del Settore Giovanile Lazio ancora in gioco nei rispettivi campionati è l’Under 17 guidata da Ledesma, i biancocelesti hanno superato gli spareggi ed ottenuto un posto di merito ai quarti di finale. La notizia meno positiva per la Lazio giunge però dalla prossima avversaria, una delle più serie candidate alla vittoria finale: l’Empoli. Ecco di seguito una prima analisi sulla partita, concentrata sui giocatori chiave per parte e un focus sui precedenti stagionali.

Partiamo prima da un po’ di numeri, la Lazio ha chiuso il girone di qualificazione al quinto posto conquistando ben 47 punti in 24 partite, 58 i gol fatti mentre sono 29 quelli subiti. Nei playoff i biancocelesti hanno eliminato prima l’Atalanta e poi il Bologna, due vittorie importantissime. L’Empoli invece ha vinto il girone C, lo stesso della Lazio, chiudendo la Regular Season con 60 punti frutto di 19 vittorie e 2 sconfitte. Il dato più interessante giunge dai gol messi a segno: gli azzurri infatti sono il miglior attacco fra tutti i gironi, con la bellezza di 95 gol a referto. L’attacco è senza dubbio il reparto da attenzionare maggiormente.

Precedenti e giocatori chiave, chi potrebbe fare la differenza post Europei?

Nell’arco della stagione, la sfida è già andata in scena, l’ultimo precedente non è dei più rassicuranti. In Toscana, infatti, l’Empoli ha dominato vincendo per 6-1, sperando che la Lazio abbia colto qualcosa di positivo per limitare gli azzurri come accadde invece all’andata. Un pareggio alla sesta giornata, 1-1 senza vincitori né vinti in Lazio. Toccherà quindi fare una partita di spessore in casa, con la consapevolezza che gran parte della qualificazione potrebbe già essere messa da parte al primo round.

Da attenzionare per gli avversari sono senza dubbio i due bomber toscani e punti fermi anche in Nazionale: in primis Perillo, miglior marcatore del girone C con 23 reti ma anche il suo compagno di reparto Jacopo Landi: due furie da limitare. I biancocelesti invece possono contare su Santolini, colui che ha la miglior media gol/minuti del campionato, uno ogni 49 per l’esattezza e Daniele Lulaj, autore di 10 gol e 3 assist in 20 gare fra campionato e playoff. Occhio particolare a Cosimo Dimaggio, dal piede caldissimo ma non in quanto a realizzazioni, il centrocampista infatti ha già raggiunto e superato la doppia cifra in quanto ad assist.

Ci sono tutti i presupposti per due partite combattute e ricche di emozioni, l’appuntamento è fissato per domenica 7 giugno a Formello, gara di andata. La settimana successiva invece il ritorno in Toscana. Con la speranza che possa continuare il sogno del Settore Giovanile Lazio.