Lazio EMPOLI, i toscani con un inizio spettacolare: i NUMERI DA BIG

Lazio Empoli, uno sguardo ai prossimi avversari in campionato dei biancocelesti: partenza perfetta dei toscani, con un rendimento da big

L’inizio dell’Empoli, prossima avversaria della Lazio, è assolutamente spettacolare, e dall’altra parte gli azzurri non si vogliono certamente fermare. Nel mezzo anche due record statistici molto interessanti. Ecco il rapporto di PianetaEmpoli.

IL PUNTO – Con il punto conquistato nel derby, l’Empoli ottiene il suo sesto risultato consecutivo nelle prime sei giornate senza aver mai perso. Si tratta di un record assoluto per la squadra azzurra che, insieme alla Juve, restano le uniche due formazioni ancora imbattute in questa stagione in Serie A e tra l’altro le due squadre con le difese meno battute (l’Empoli due reti subite mentre la Juve zero). Altro dato davvero impressionante in positivo. Inoltre, l’imbattibilità dopo sei giornate, rappresenta anche il miglior risultato fatto da una squadra toscana negli ultimi 40 anni: l’Empoli infatti ha eguagliato il record della Fiorentina della stagione 2007/08.