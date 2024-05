Lazio-Empoli, tutto pronto per la festa dei 50 anni dallo Scudetto: il dato sui biglietti venduti

Lazio-Empoli, tutto pronto per la grande festa per i 50 anni dallo Scudetto: il dato sui biglietti venduti per la prossima gara di campionato

Tutto pronto per la grande festa del mondo Lazio in programma domenica 12 maggio, alle 12.30, prima del match di campionato contro l’Empoli, per onorare il 50esimo anniversario dello scudetto del 74, sotto la guida di Maestrelli.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, l’affluenza all’Olimpico sarà tanta: si prevedono già oltre i 44mila spettatori per il grande evento. Il club ha invitato tutti quanti a presenziare qualche ora prima, per godersi tutte le iniziative e ricordare insieme un grande traguardo del club.