Lazio, contro la Juve è emergenza terzini: Baroni pensa a Gila come soluzione, la situazione

In casa Lazio continua a preoccupare la situazione legata ai terzini, che tra squalifiche e infortuni hanno dimezzato le scelte di Baroni

E’ emergenza totale in casa Lazio, con Marco Baroni che dovrà risolvere l’emergenza legata ai terzini in vista della super sfida di sabato contro la Juve, dove i biancocelesti si giocheranno un’intera stagione.

Hysaj è stato espulso contro l’Empoli e di conseguenza non sarà a disposizione per la gara contro i bianconeri, così come sono in forte dubbio anche Lazzari e Nuno Tavares. Come riportato da TMW, la speranza è quella di riaverli nella lista dei convocati, ma è molto difficile vederli in campo. Da monitorare anche le condizioni di Marusic, con Baroni che starebbe pensando di schierare Gila come terzino.