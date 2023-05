Lazio, emergenza totale a centrocampo: Sarri ha provato addirittura lui come vertice basso. Anche Vecino non al top

Come sottolinea Il Messaggero alla Lazio è rimasto solo Vecino per il ruolo di playmaker. Cataldi è ancora out e anche Marcos Antonio continua a fare su e giù dall’infermeria.

Ecco perché Sarri in vista del match con l’Udinese ha provato due soluzioni di emergenza: Luis Alberto e addirittura Patric nel ruolo di vertice basso del centrocampo. Questo perché l’uruguagio avrebbe solo un’ora di autonomia.